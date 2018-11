Auto elettriche,Tesla 1/a per autonomia, Kona per efficienza

Tesla Model S è prima per autonomia, ma la 'best' in class' per efficienza è Hyundai Kona. E' il risultato della prima prova comparativa indipendente per rilevare i consumi delle auto elettriche su strada, organizzata dal global magazine Motor1.com che ha messo a confronto le sei auto a batteria più vendute in Italia: Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Renault Zoe, smart EQ fortwo e Tesla Model S. Il test si è svolto su un 'circuito', vicino al lago di Bracciano, nel Lazio, per il 45% urbano (35 km in centro e 33 sulle tangenziali trafficate), per il 45% extraurbano (35 km misto campagna e 33 km statali) e per il 10% autostradale (15 km). Ai test driver è stato chiesto di guidare come un automobilista in condizioni normali, cioè rispettando i limiti, evitando accelerazioni brusche, senza che questo significasse ricercare la massima efficienza. Le auto, infine, sono state usate tutte in modalità ECO, ovvero quella che riduce al minimo l'assorbimento energetico, perché è proprio questo il setup maggiormente utilizzato da chi ha un'elettrica. Le classifiche ottenute da Motor1 sono due: una relativa all'autonomia e l'altra all'efficienza, cioè ai km percorsi per kW/h. Quanto alla prima, vincitrice è la Tesla Model S, in virtù del suo pacco batterie più grande di tutti gli altri, da ben 100 kW/H: 533 km. Seguono, nell'ordine Hyundai Kona (435), Jaguar I-Pace (315), Renault Zoe R110 (276), Nissan Leaf (211), smart EQ fortwo (124). Se si parla di efficienza invece è la Hyundai Kona al primo posto: 13,1 kWh/100 km, seguita da Renault Zoe R110 (13,7); smart EQ fortwo (15,1); Nissan Leaf (18,9); Tesla Model S (19,5); Jaguar I-Pace. (ANSA).