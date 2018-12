Aumento di capitale 1,5mln per Mioassicuratore.it

La piattaforma web di servizi assicurativi Mioassicuratore.it ha superato i 200.000 utenti registrati e punta a imporsi ai vertici in Italia nella vendita di polizze non-auto. Lo rende noto la società in una nota in cui annuncia anche la chiusura di un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro, in un round di investimento guidato da Innogest Capital con la partecipazione di Pi Campus.

Attualmente Mioassicuratore.it - fa sapere il gruppo - si presenta come l'unico servizio on-line in grado di calcolare istantaneamente i preventivi per qualsiasi tipologia assicurativa di tutte le compagnie partner (oltre 35), non limitandosi alla semplice comparazione ma differenziandosi per la vendita diretta sulla rete. Il servizio si basa su una serie di algoritmi proprietari in grado di analizzare il profilo di rischio dell'utente, le sue necessità assicurative e offrire le combinazioni di coperture che più si avvicinano alle necessità ed esigenze. La Startup ha registrato nel periodo 2017-18 un incremento medio mensile delle polizze vendute del 20%, grazie al primo round chiuso nel 2016 con H-FARM e Pi Campus. Secondo il Ceo Giorgio Campagnano "questo investimento è una tappa fondamentale e uno strumento indispensabile per affrontare la sfida del mercato assicurativo nazionale".