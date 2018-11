Volkswagen, una e-up alla Questura di Milano

Volkswagen Group Italia ha consegnato oggi una Volkswagen e-up! alla Polizia di Stato di Milano alla presenza del Questore Marcello Cardona e di Massimo Nordio, amministratore delegato.



''Dal 2015 abbiamo consegnato alla Polizia di Stato oltre 1.800 vetture tra Volkswagen Passat, Seat Leon, Skoda Octavia e Superb e Volkswagen Crafter, a conferma del legame speciale tra il gruppo Volkswagen e il nostro Paese - ha detto Nordio -. Dopo la consegna delle e-up! alla Polizia di Roma avvenuta a dicembre del 2016, questa è un'ulteriore occasione che consolida una partnership di valore e che testimonia il nostro impegno e la nostra volontà di espandere la mobilità elettrica in Italia. Il fatto che la prima vettura elettrica della Polizia di Milano sia un modello del nostro Gruppo mi rende particolarmente orgoglioso''.



La Volkswagen e-up! viaggia in modalità totalmente elettrica: le caratteristiche tecniche del veicolo, in particolare l'alimentazione a batteria - motore da 60kW con autonomia fino a 160 km - e la compattezza delle dimensioni, lo rendono adatto ai servizi di Polizia nelle aree pedonali del centro cittadino frequentate da di turisti e cittadini.