Unrae, Governo guardi a 'Trasporto merci' come strategico

"Il Governo guardi al trasporto merci come settore strategico non come fanalino di coda" perché "e' stato eliminato il super ammortamento, ma sappiamo che c'e' un emendamento che porterà a 50 milioni di euro il fondo per la rottamazione dei veicoli più obsoleti ed e' un buon inizio, ma abbiamo bisogno di più, perché ci sono 472mila veicoli ante euro 4, che sono quelli che inquinano, ancora circolanti" quindi "chiediamo che il Governo attui questo tipo di provvedimenti perché Germania e Spagna stanno andando avanti e non vorremmo essere come sempre il fanalino di coda".

Cosi all'ANSA Franco Fenoglio, presidente Veicoli industriali Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) in occasione della conferenza "Trasportiamo l'Italia nel futuro" organizzata dall'Associazione delle Case automobilistiche estere (Unrae) a Roma presso la sala Ottagona delle Terme di Diocleziano. E se negli ultimi 10 anni i costruttori hanno perso 1,5 miliardi di fatturato, l'autotrasporto 135.000 posti di lavoro e lo Stato 105 milioni di entrate fiscali (dati Gipa), Fenoglio ribadisce che "il settore sta subendo un momento di grandissima contrazione rispetto a due tre anni fa, con il super ammortamento e gli incentivi che erano stati dati al settore che così iniziava un po' a crescere".

"Prevediamo che il prossimo anno il settore possa toccare un -10% delle immatricolazioni ricominciando di nuovo ad entrare in crisi" per questo "abbiamo bisogno che il governo senta le nostre esigenze e soprattutto che tutti insieme portiamo il trasporto ad un livello più elevato - prosegue -, perché il trasporto e' il settore di tutti i settori, ed un'economia non può andare avanti senza che ci sia un trasporto forte, dobbiamo fare sistema". Per Unrae è necessario così "rendere strutturale il sostegno agli investimenti, costruire un sistema di incentivazione al rinnovo del parco basato sul principio 'chi più inquina ed è meno sicuro, più paga' ", quindi "ridare efficienza alla burocrazia amministrativa e tecnica" e "impiegare risorse nella preparazione professionale dei giovani". A livello internazionale infine per Unrae e' necessario "adoperarsi in Europa per ristabilire le regole di una corretta competitività anchenell'autotrasporto".