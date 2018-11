Veicoli pesanti, +3% traffico in autostrada primi 8 mesi

Da gennaio ad agosto il traffico di veicoli pesanti in autostrada è cresciuto del 3%. Considerando solo il mese di agosto l'incremento è stato dello 0,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. È quanto emerge da un rapporto di Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), reso noto dal Centro Ricerche Continental Autocarro. I dati mettono inoltre in evidenza che, mentre il traffico di veicoli pesanti è cresciuto, il traffico di veicoli leggeri in autostrada è calato dello 0,3% nei primi otto mesi del 2018.



Nel solo mese di agosto la diminuzione del traffico di veicoli leggeri in autostrada è stata pari all'1,5% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



''La ripresa dell'attività di trasporto di merci e persone - sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia - è certificata dai dati Aiscat sul traffico di veicoli pesanti in autostrada. Gli operatori del settore dei trasporti su strada sono fortemente impegnati per aiutare le aziende di trasporto a consolidare questa ripresa con prodotti e servizi finalizzati a rendere più efficiente la gestione delle flotte di veicoli''.