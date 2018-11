Dl fisco: stretta evasori seriali rc auto, stop patente

Gli automobilisti che verranno 'beccati' più di una volta a viaggiare senza assicurazione dovranno pagare una multa doppia rispetto all'attuale (compresa tra 848 e 3.393 euro). Lo prevede un emendamento al decreto fiscale approvato in Aula al Senato. Allo stesso tempo nei casi di reiterazione di due volte in due anni viene inserita anche "la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni" e "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi"