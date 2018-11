Al mercatino di Natale di Strasburgo spunta Bugatti Chiron

Con l'avvicinarsi del 25 dicembre in tutta Europa iniziano ad aprire i caratteristici mercatini di Natale, dove poter scovare idee regalo, spesso allegre e originali. Tra dolci, piatti tipici e proposte dell'artigianato, quest'anno tra le bancarelle del famoso Christkindelsmaerik di Place Broglie a Strasburgo, tra i più attesi delle festività da quasi 450 anni, c'è anche un gioiello milionario su ruote, la Bugatti Chiron. Tra gli stand tipici in legno del più antico mercatino natalizio di Francia, infatti, dal 23 novembre è custodita in una teca di vetro la supercar del gruppo Volkswagen da 1.500 Cv per 420 km/h di velocità massima, dal prezzo di oltre due milioni e mezzo di euro, prodotta a Molsheim in soli 500 esemplari per tutto il mondo. La vettura transalpina rappresenta un vero oggetto del desiderio irraggiungibile per molti degli appassionati di motori che sino al 28 dicembre visiteranno la fiera, appuntamento tradizionale per gli alsaziani e per i francesi, sin dal 1570. Nell'inaugurare con il sindaco di Strasburgo, Roland Ries, questa particolare presenza, Stephan Winkelmann, presidente dell'azienda automobilistica, ha sottolineato: ''Bugatti ha radici importanti in Alsazia, un rapporto storico che non solo vogliamo rafforzare ma anche espandere. Sia la Bugatti sia il mercato natalizio di Strasburgo sono due elementi tipici della regione che sono popolari ben oltre i confini della nazione. E' stato quindi logico che scegliessimo di essere presenti a quest'evento''.