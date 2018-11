Lexus realizza 1/mo spot scritto da Intelligenza Artificiale

È di Lexus il primato della realizzazione del primo spot pubblicitario scritto interamente da un sistema di Intelligenza Artificiale (AI).



Driven by Intuition è diretto da Kevin Macdonald, regista noto per capolavori cinematografici quali L'Ultimo Re di Scozia e Whitney, oltre che vincitore del Premio Oscar per il Miglior Documentario per Un giorno a Settembre.



Un progetto senza precedenti, che vede la collaborazione tra un sistema di Intelligenza Artificiale e un rinomato artigiano della pellicola per sperimentare i limiti del connubio lavorativo tra uomo e macchina, esplorando l'importanza dell'intuitività ed esprimere le peculiarità della nuova berlina Lexus.



Il risultato è la storia di un maestro artigiano Takumi raccontata in un minuto, che porta a termine il suo lavoro e presenta al mondo la nuova Lexus ES Hybrid, per poi vederla portare via e immediatamente esposta al rischio di essere distrutta. Nel momento cruciale, la frenata d'emergenza automatica della vettura si attiva per scongiurare l'impatto e dimostrare il valore e l'efficacia della tecnologia Lexus.



Lo studio creativo The&Partnership London ha collaborato con il partner tecnico Visual Voice per creare la mente artificiale capace di sceneggiare lo spot sfruttando il sistema Watson prodotto da IBM per analizzare un vasto numero di dati audio, di testo e visivi per catturare quelli adatti alla creazione di una sceneggiatura capace coinvolgere gli spettatori. Una volta portato a termine questo processo, Kevin Macdonald ha preso in mano il testo e portato alla luce questa storia.