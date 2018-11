Automobilismo: Geox debutta in "Formula E" auto elettriche

(ANSA) - MONTEBELLUNA (TREVISO), 23 NOV - Il gruppo della calzatura Geox, di Montebelluna, ha annunciato oggi una partnership con il team americano Dragon per sostenere la flotta di bolidi partecipanti al campionato internazionale di automobilismo "Formula E" riservato alla trazione elettrica. Per la circostanza la squadra ha assunto il nome di "GeoxDragon". La società veneta fornirà calzature ed abbigliamento tecnico ai piloti. "Poiché la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente sono per noi valori di importanza fondamentale - ha detto il presidente di Geox, Mario Moretti Polegato - è stato del tutto naturale avvicinarci al mondo della Formula E, la quale può essere considerata il futuro delle corse automobilistiche unendo grandi competizioni, tecnologie d'avanguardia e un approccio sostenibile globale".





