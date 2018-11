Renault, successo per la terza edizione dell'Innovaction Day

ROMA, 22 NOV - Renault Italia organizza per il terzo anno consecutivo l'Innovaction Day, una giornata interamente dedicata all'innovazione e rivolta a tutto il personale del Gruppo, nonché, da quest'anno, anche ai familiari dei dipendenti e agli studenti universitari. Ad aprire la giornata, il campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva, nella nuova veste di attore teatrale, che ha presentato uno stralcio del suo spettacolo autobiografico, centrato su rinnovamento e crescita individuale, attraverso elementi quali la passione e il sacrificio. In linea con il claim dell'evento 'Innovaction Day succedono cose', il pubblico presente ha preso parte a numerosi laboratori, incontri e workshop durante l'intero arco della giornata, sperimentando alcune tecnologie, impiegate nei settori di attività più disparati, che stanno rivoluzionando il modo di vivere e lavorare nella società moderna. Sette le 'esperienze di innovazione' disponibili per il pubblico all'interno del Centro di Formazione Renault, trasformato per l'occasione in un centro congressi.



Il pubblico ha potuto fare esperienza diretta di innovazione a 360° partecipando anche a 12 'room esperienziali'.



Tra gli ospiti d'eccezione della giornata, Stefano Sarcinelli, attore e autore televisivo, in qualità di presentatore, lo scrittore Walter Lazzarin e Vincenzo D'Innella Capano che ha presentato il suo progetto olandese Faceboard. L'innovatore Giancarlo Orsini (Training & Learning Manager Gruppo Mediolanum) ha chiuso la giornata con un live show sulle professioni del futuro. A commentare live tutte le attività della giornata, puntuale anche quest'anno l'Innovaction Web Radio, che ha trasmesso anche interviste agli ospiti.