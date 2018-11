Incontro ravvicinato fra Porsche e Bugatti a Molsheim

Accolto da Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti Automobiles, un visitatore di spicco - come Wolfgang Porsche, presidente del consiglio di sorveglianza della Porsche AG e della Porsche Automobil Holding SE nonché membro del consiglio di sorveglianza di Volkswagen AG e Audi AG - ha 'unito' per la prima volta due icone assolute nella storia dell'automobile, come lo sono appunto Bugatti e Porsche. Un incontro ai massimi livelli, in cui Wolfgang Porsche (nato nel 1943 e figlio più giovane di Dorothea e Ferdinand 'Ferry' Porsche fondatore dell'omonimo marchio di auto sportive) ha approfondito i dettagli del presente e del futuro del produttore francese di hypercar. ''Wolfgang Porsche è una delle personalità più influenti non solo nel Gruppo Volkswagen ma anche nell'intera industria automobilistica - ha commentato Winkelmann - e nonostante molti anni passati nelle posizioni più alte, mostra ancora l'interesse e l'entusiasmo dei più grandi appassionati di automobili ''.



La giornata di Wolfgang Porsche a Molsheim è iniziata con un tour dell'intera struttura di Bugatti tra cui il Chateau Saint-Jean e l'Atelier. Poi il presidente di Porsche ha compiuto un breve test al volante della Type 35, la Bugatti da corsa di maggior successo di tutti i tempi ammirando anche la pionieristica creazione di Ettore Bugatti, l'auto elettrica Type 56. Wolfgang Porsche non ha voluto perdersi neanche un giro (in questo caso come passeggero) con la Bugatti Chiron o una ispezione dell'ultima supersportiva da Bugatti, la Divo.