Auto condivisa, Mitsubishi entra nella community di Getmycar

Mitsubishi Italia entra nel mondo dell'auto condivisa di Getmycar, mettendo a disposizione degli associati all'originale 'community' di carsharing un lotto di Outlander a trazione integrale e uno di Asx. Si tratta di modelli, in allestimento top di gamma, che saranno proposti per utilizzi a ore o a giornate, presso gli aeroporti gestiti dalla compagnia ParkinGo di Milano Malpensa e Linate. GetMyCar mette in contatto privati e aziende che hanno bisogno di noleggiare un'auto con soggetti che desiderano condividere il proprio mezzo, nello spirito della cosiddetta "sharing economy", l'economia della condivisione. Offre tariffe concorrenziali e permette a chi non sfrutta per lunghi periodo il proprio veicolo di guadagnare dal suo affitto, con la sicurezza della copertura assicurativa di Europ Assistance. In tali lassi di tempo i mezzi vengono custoditi in alcuni dei posteggi della rete ParkinGo, presenti in sette regioni italiani (Treviso, Verona, Venezia, Pisa, Bari, Brindisi, Bologna, Roma Fiumicino e Ciampino, Cagliari, Olbia, Milano Linate e Malpensa, Bergamo-Orio al Serio), dove vengono presi e restituiti dagli utilizzatori occasionali.



Moreno Seveso, direttore generale di Mitsubishi Motors Automobili Italia, sottolinea: "questa partnership con GetMyCar nasce per esplorare nuovi modi di intendere la mobilità e superare il classico concetto di proprietà ed utilizzo dell'auto. Le persone possono così provare i nostri veicoli fuori dai classici limiti di un test drive, creando un feeling che solo l'uso quotidiano dell'auto può offrire".