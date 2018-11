CO2, emissioni in aumento ad ottobre a causa del gasolio

Ad ottobre le emissioni di CO2 derivate dal consumo di benzina e gasolio per autotrazione sono aumentate di 388.788 tonnellate (che corrispondono al 4,7% in più) rispetto allo stesso mese del 2017. Nel corso dei primi dieci mesi del 2018 le emissioni di CO2 da benzina e gasolio per autotrazione sono aumentate di 923.454 tonnellate, e cioè l'1,2% in più, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico.



Nel dettaglio, l'aumento delle emissioni di CO2 deriva dalla crescita dei dati relativi al consumo di gasolio per autotrazione, che, nel corso dei primi dieci mesi del 2018, ha prodotto una maggiore quantità di emissioni di CO2 rispetto all'anno precedente pari a 1.182.006 tonnellate. I consumi di benzina per autotrazione, invece, hanno generato una quantità di emissioni di CO2 minore rispetto allo scorso anno, con un risparmio di 258.552 tonnellate, risparmio che ha solo parzialmente compensato l'aumento derivato dal consumo di gasolio.



"La diminuzione dell'impatto ambientale - sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia - è uno dei principali driver su cui Continental basa lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi finalizzati a rendere più efficienti, più economici e più ecologici i trasporti su strada di merci e persone. Per questo Continental segue l'andamento delle emissioni di CO2 provenienti dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione con particolare interesse e si sta affermando sempre di più di come un Solution Provider per le aziende di trasporto, alle quali offre pneumatici e componenti tecnologici di alta qualità".