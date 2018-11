Renault: Thierry Bolloré assume direzione esecutiva

Nonostante i guai giudiziari in Giappone, Carlos Ghosn resta amministratore delegato di Renault, ma la direzione esecutiva è stata affidata, a "titolo provvisorio", al numero due del gruppo, Thierry Bolloré: è quanto annunciato al termine del Cda di Renault, che non ha dunque voluto destituire Ghosn, nel rispetto della "presunzione di innocenza". Bolloré disporrà degli "stessi poteri" di Ghosn, "al momento impossibilitato" a garantire la guida del colosso automobilistico francese.

“il Consiglio di amministrazione di Renault - si legge in un comunicato diffuso al termine del cda - si è riunito sotto la presidenza di Philippe Lagayette, Lead indipendent director (ndt: portavoce degli amministratori indipendenti), dopo l’apertura della procedura giudiziaria nei confronti di Carlos Ghosn in Giappone. In questa fase, il Consiglio non è in grado di pronunciarsi sugli elementi di cui apparentemente dispongono Nissan e le autorità giudiziarie giapponesi nei confronti di Carlos Ghosn.

C. Ghosn, temporaneamente impossibilitato, resta Presidente-Direttore generale. Il Consiglio di amministrazione ha nominato a titolo provvisorio Thierry Bolloré, Direttore Generale Delegato. In tale funzione, Thierry Bolloré eserciterà la direzione esecutiva del Gruppo, disponendo così degli stessi poteri di Carlos Ghosn.

Il Consiglio ha deciso, inoltre, di chiedere a Nissan, appellandosi ai principi di trasparenza, fiducia e rispetto reciproco sanciti dalla Carta dell’Alleanza, di trasmettergli tutte le informazioni in suo possesso provenienti dalle inchieste interne di cui è stato oggetto Carlos Ghosn”.