Sicurezza stradale: Fico, priorità è informare e prevenire

"Ogni anno in Italia gli incidenti stradali stravolgono l'esistenza di migliaia di persone. Il pensiero oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Ricordo delle vittime della strada, va a tutti loro". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada.

"I dati dell'ultimo anno ci dicono che mentre gli incidenti e i feriti registrano, rispetto all'anno precedente, una lieve diminuzione, il numero dei morti torna a crescere dopo la riduzione registrata l'anno precedente. Nonostante il progressivo inasprimento sanzionatorio culminato con l'introduzione della fattispecie di omicidio stradale, permane in Italia una emergenza sociale di inaccettabile gravità di cui spesso sono soprattutto i più giovani a subire le drammatiche conseguenze. Dietro ogni incidente stradale riportato dalla cronaca, ci sono storie personali e familiari di grande sofferenza, spesso segnate da lunghi e logoranti iter processuali e, nei casi in cui non risulti possibile individuare le responsabilità, da dolorose esperienze di giustizia negata. Gli interventi normativi devono essere dunque accompagnati anche da un più intenso impegno sul piano dell'informazione e della prevenzione. La questione della sicurezza stradale - conclude Fico - è una questione centrale che ci riguarda tutti: una priorità per la politica e per le istituzioni, e per tutta la società che, anche rispetto ad essa, deve misurare e sperimentare il senso di solidarietà e di responsabilità necessario a una vera democrazia". (ANSA).