Auto: Bolaffi, Bertone nome importante per collezionisti

L'asta Bolaffi di auto e memorabilia, andata in scena oggi a Torino, "era un'occasione irripetibile per portarsi a casa un oggetto che si trovava nello stabilimento dove sono nate tante macchine iconiche della Bertone". Lo ha detto Filippo Bolaffi, ad di Aste Bolaffi. "Per la casa d'aste - ha aggiunto - questo è l'inizio di un nuovo cammino, del dipartimento di automobilia e di auto da collezione. Partiamo con l'opportunità unica di aggiudicarsi i lotti di un grande designer che però non c'è più".

La vendita all'incanto è stata molto combattuta dagli appassionati che si sono sfidati a colpi di rialzo. "Non ci aspettavamo un pubblico così ampio - conclude Bolaffi - la grande soddisfazione è che il nome Bertone non solo è importantissimo per i collezionisti italiani ma anche per tanti stranieri che ci hanno raggiunto via internet e al telefono".

In tanti erano collegati dalla Francia, dal Regno Unito e dalla Germania, ma anche dagli Emirati Arabi e dagli USA.(ANSA).