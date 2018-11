Smart cities, Seat presenta Cristobal 5G e eXS by Segway

ROMA - La città del futuro? Sarà intelligente, efficiente e sicuramente rispettosa dell'ambiente. Dallo smaltimento dei rifiuti all'utilizzo dell'acqua fino ad arrivare alla mobilità urbana. Queste le principali tematiche affrontare allo Smart City Expo World Congress di Barcellona dove Seat, il marchio automobilistico domestico, non è voluta mancare all'appello presentando una serie di soluzioni che contribuiranno a migliorare il futuro della mobilità urbana. Tra le novità proposte dal brand presso lo stand alla Fira catalana, le nuove soluzioni per migliorare la mobilità sviluppate da Seat Metropolis:Lab Barcelona (quali ride-sharing e Bus on Demand) che XMOBA implementerà come progetto pilota nel corso del prossimo anno; l'evoluzione della concept car Seat Cristobal, ora con tecnologia 5G, il nuovo progetto di navigazione socialmente responsabile sviluppato in collaborazione con Waze e il Comune di Barcellona o il primo veicolo elettrico del marchio sviluppato nel contesto della strategia di micro mobilità urbana, il Seat eXS powered by Segway.



''Seat vuole essere un player rilevante nella definizione della mobilità del futuro - ha detto il presidente del brand, Luca de Meo - . I progetti che presentiamo allo Smart City Expo sono la dimostrazione della capacità di questo marchio di sviluppare iniziative che ci permettano di spostarci in maniera più efficiente e sostenibile''. La visione della città del futuro sembra essere piuttosto chiara: saranno diverse le tecnologie pronte a convivere e ricca la varietà di veicoli, con una serie di soluzioni legate alla micromobilità ma anche la possibilità di un servizio di mobilità pubblica, on demand. In dettaglio, partendo da quest'ultimo punto, grazie al lavoro congiunto di XMOBA e Metropolis:Lab, due compagnie indipendenti del gruppo Seat, è stato sviluppato il progetto Bus On Demand, che punta a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico con un servizio adatto alle richieste degli utenti. Sia il percorso, sia la frequenza del servizio si adattano infatti alle esigenze. L'obiettivo del progetto è ottimizzare l'utilizzo delle linee già esistenti, offrendo percorsi flessibili che si adattino alle esigenze in tempo reale. L'iniziativa prenderà il via con una prova a Wolfsburg (Germania) e, nei prossimi mesi, verrà implementata a Barcellona la seconda fase del progetto pilota.



La seconda soluzione presentata riguarda un'app nata per condividere un precorso (ride-sharing) sviluppata da Metropolis:Lab. Dopo una prima fase pilota portata avanti da una selezione di collaboratori di Seat a Martorell, l'app sarà disponibile per tutti i collaboratori dall'anno prossimo. Il Ride-sharing permetterà di riunire utenti che utilizzano abitualmente le proprie vetture per recarsi al lavoro, permettendo di connettersi persone che abitano nella stessa area per condividere il percorso. Seat ha inoltre presentato Cristobal 5G, il prototipo che racchiude avanzati sistemi di sicurezza per la riduzione dei rischi e degli incidenti. Come parte della sua evoluzione, Cristobal include ora la tecnologia 5G che collega l'auto con l'ambiente circostante: i pedoni e le strade. Il primo test drive e caso di utilizzo reale è stato recentemente presentato a Segovia e Talavera de la Reina, in collaborazione con Telefónica. Le tre funzioni di Cristobal già in fase finale e che saranno introdotte prossimamente sui nuovi lanci di Seat sono l''Exit-Assistant', un sensore per il rilevamento di moto o auto nelle vicinanze quando si sta per aprire la portiera, il 'Display-Mirror', uno specchietto retrovisore che elimina i punti ciechi, e l''Advanced ACC', che permette la regolazione automatica della velocità adattandola al limite stabilito su ogni tipo di percorso. ​ Infine, smart cities è anche micro-mobilità, grazie al lancio del eXS powered by Segway, il primo passo nella strategia della micro mobilità del marchio. Seat eXS powered by Segway è stato progettato da Seat in esclusiva per i suoi clienti e comprende la tecnologia elettrica leader di Segway, che utilizza la piattaforma del modello ES2. Questo veicolo permette agli utenti di coprire l'ultimo tratto del tragitto raggiungendo anche destinazioni di difficile accesso per le automobili.



Grazie alle ruote con diametro di 8" e alle sospensioni anteriori e posteriori è facile e comodo da utilizzare e la combinazione tra batteria e motore garantisce una velocità fino a 25 km/h. L'autonomia è di 25 km ma con l'ausilio di una batteria supplementare, si arriva ad un massimo di 45 km.