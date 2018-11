Montenegro: regole più rigide per importazione veicoli

(ANSA) - BELGRADO, 16 NOV - Nuove e più stringenti regole per l'importazione di veicoli sono entrate in vigore in Montenegro. Secondo quanto riferiscono i media locali, i veicoli commerciali e auto usate importate dovranno rispettare almeno lo standard Euro 4, mentre i veicoli nuovi quello Euro 6. Le misure erano state annunciate nel maggio scorso e sono pensate per ridurre le emissioni e l'inquinamento nel Paese, ma anche di limitare il consumo di carburante attraverso motori più performanti e la sicurezza sulle strade nazionali.

Come negli altri Stati balcanici, il fenomeno dell'importazione di auto usate è marcato anche in Montenegro e collegato al problema dell'inquinamento, dato che molte obsolete auto di seconda mano, in particolare diesel, vengono acquistate in Paesi dell'Europa occidentale e poi rivendute nell'Europa centro-orientale.

L'anno scorso, scrivono i media montenegrini, più di 21mila auto, fra cui 14mila diesel, sono state importate nel Paese, in particolare da Germania, Olanda e Francia. La maggior parte delle auto importante sono state prodotte dopo l'anno 2000 e rispettano gli standard Euro 3. (ANSA).