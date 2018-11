Da oggi scatta l'obbligo dei pneumatici invernali

Da oggi e per i prossimi cinque mesi tutte le auto dovranno avere pneumatici invernali (o le catene a bordo) per poter circolare evitando sanzioni e multe (si parte da 41 euro nei centri abitati, 84 al di fuori, fino a oltre 300 euro in autostrada e addio a tre punti della patente).

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l'Ente proprietario o gestore della strada, possa ''prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio''. La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile.

E' consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Questo è il caso della Regione Valle d'Aosta dove l'ordinanza vige su tutto il territorio tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all'interno dei centri abitati. E' inoltre prevista una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a 160 km/h.

Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all'interno dell'abitacolo, ben visibile, che ricordi all'automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di consentire all'automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme. I pneumatici invernali si riconoscono visivamente grazie al disegno del battistrada caratterizzato generalmente da fitte lamelle che permettono una migliore aderenza al suolo. Sono identificati dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S a discrezione del costruttore) e dall'eventuale ulteriore pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.

Quest'ultimo marcaggio è da considerarsi preferibile in quanto definisce pneumatici invernali con elevate prestazioni su neve. Per quanto riguarda gli 'All season', per la legge, se i pneumatici hanno la marcatura M+S consentono la circolazione durante la stagione invernale ed in presenza di Ordinanze. Se si vogliono utilizzare davvero in tutte le stagioni, è necessario che abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione ed è auspicabile che abbianoanche il pittogramma alpino. Una raccomandazione molto importante riguarda le operazioni di montaggio e smontaggio che devono essere affidate a un professionista. Come ogni anno, inoltre, Assogomma e Federpneus promuovono la campagna 'Inverno in Sicurezza...e in Regola' con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Interno, ed il sostegno di Aci, AISCAT, Ania, Aniasa, UNASCA per sensibilizzare gli automobilisti sul tema della sicurezza al volante durante la stagione fredda.