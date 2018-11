Peugeot, Rifter premiato per campagna lancio sui social

ROMA - In occasione dell'evento ADCI Awards, Peugeot è stata premiata con un Bronzo nella categoria Social Media per la campagna realizzata per il lancio italiano di nuovo Rifter.



Peugeot ed Havas Milan hanno realizzato una campagna innovativa che ha saputo calamitare l'attenzione social nelle scorse settimane. Protagonisti, oltre a nuovo Rifter, una coppia di amici che ama il lifestyle urban e che ha vissuto una grande esperienza outdoor come 'Pechino Express'.



Guglielmo Scilla(Willwoosh per i suoi followers che tra Youtube e IG sono 1,2 milioni) e Alice Venturi(youtuber, web creator e make-up artist) hanno messo alla prova il loro spirito d'avventura in una 24 ore in cui Milano è stata la cornice di un'esperienza speciale immersa nella natura, #RifterCityAdventure.



Guglielmo e Alice hanno vissuto per un giorno a bordo dell'auto, come in un outdoor vivente: hanno organizzato un pic-nic alternativo e hanno dormito nel parco nella tenda Overland disegnata per Rifter, ovvero sul tetto dell'auto, per poi godersi lo spettacolo dell'alba con lo sfondo del meraviglioso Castello Sforzesco. La loro avventura è stata seguita sui profili social di Guglielmo e Alice e su peugeot.it con oltre 1,2 milioni di visualizzazioni.



Disponibile in due diverse lunghezze ed in grado di ospitare fino a7 persone, abbina caratteristiche da multispazio, come l'abitacolo estremamente versatile ed arioso dotato anche del rivoluzionario Peugeot i-Cockpit, a dotazioni tipiche da mondo dei suv, quali l'altezza maggiorata da terra, i codolini a protezione dei passaruota e le protezioni sui paraurti, la disponibilità dell'Advanced Grip Control per aumentare la trazione su fondi scivolosi, ampliando così il raggio di azione del veicolo. In più su Rifter sbarcano tutti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, per aumentare il comfort e la sicurezza a bordo.