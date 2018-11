Ford si allea con Walmart per auto autonome per consegne

Ford si allea con Walmart per testare le consegne a domicilio con auto senza guidatore. Una mossa con la quale Ford punta ad allentare i timori degli investitori sul suo essere rimasta indietro rispetto alle rivali nella corsa alle auto senza guidatore. Il programma pilota e' in collaborazione con Walmart e Postmates, la start-up per le consegne, e punta a ''esplorare come le auto senza guidatore possono consegnare - afferma Ford - i prodotti che si usano tutti i giorni, quali gli alimentari, il cibo per animali e prodotti per la cura della persona''.