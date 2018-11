Veneto prima regione per distributori Gpl in Italia

E' il Veneto la regione delle 'auto a gas' in Italia. I consumi di Gpl per autotrazione in Veneto - rileva Assogasliquidi/Federchimica - sono stati pari a 154.547 tonnellate nel 2017 (+9,8% sul 2016), con Verona al primo posto. Con 475 distributori, inoltre, il Veneto è la regione con più punti vendita di Gpl in Italia. Un dato che fornisce anche un piccolo identikit sugli automobilisti che scelgono questo tipo di alimentazione, che consente di spendere mediamente il 50% in meno rispetto alla benzina e ha emissioni di particolato e ossidi di azoto ridotte. Assogasliquidi/Federchimica ricorda infine che "i veicoli alimentati a Gpl (gas di petrolio liquefatto) sono esclusi dai provvedimenti restrittivi alla circolazione dei mezzi di trasporto, in queste settimane applicate in numerose città italiane con l'obiettivo di ridurre i livelli di emissioni inquinanti".