Torino, oltre raddoppio multe alla guida

Sono oltre 452 mila le violazioni accertate dai vigili urbani torinesi nei primi 9 mesi 2018, di cui 144 mila 680 per mala sosta e 307.830 per norme di comportamento alla guida. Sono i dati emersi in occasione del 227esimo anniversario della Polizia Municipale di Torino. Dati in crescita rispetto al 2017 quando erano state elevate 73mila multe per violazioni alla guida e 97mila per la sosta.

In lieve calo gli incidenti, 3.539 contro 3.728 dei primi 9 mesi dello scorso anno. Quest'anno, inoltre, sono stati quasi 6mila i controlli per guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, 253 le sanzioni. Quanto all'attività di polizia giudiziaria 2mila 144 le notizie di reato con 48 arresti e oltre 1.500 denunce. Quasi 2.200 i servizi di prossimità, 2.778 i veicoli controllati per 'Bus Sicuro', 874 controlli di parcheggiatori, 23.693 i pattugliamenti motorizzati.