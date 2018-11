Milano AutoClassica celebra i 70 anni di Porsche

Milano AutoClassica, rassegna di auto da collezione in programma dal 23 al 25 novembre nei padiglioni della Fiera di Milano a Rho, celebra quest'anno nella sua ottava edizione i 70 anni di Porsche esponendo pezzi esclusivi nel panorama mondiale delle auto sportive.

Nella Lounge della manifestazione un parterre composto da dieci vetture iconiche, che difficilmente si possono vedere circolare su strada. Si tratta di una serie estremamente rara e limitata dei modelli che hanno scritto la storia del noto marchio di Stoccarda e che sono gelosamente custoditi in collezioni private. Il pubblico potrà vedere, infatti, le versioni Carrera del modello 356, nate per le competizioni e i modelli 911 RS dalla vocazione corsaiola.

Le tre regine della manifestazione saranno poi i modelli che interpretano la massima espressione sportiva, insita nel dna della Casa: Porsche 906, Porsche 550 RS Spyder e Porsche 918, vetture solitamente inaccessibili a chi non frequenta i circuiti di Laguna Seca in California (USA) o di Le Mans in Francia che saranno eccezionalmente a disposizione del pubblico dell'ottava edizione di Milano AutoClassica.(ANSA).