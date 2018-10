Giappone: 'The Art of Ferrari Tailor Made' a Tokyo

TOKYO - Nove Ferrari esclusive ospiti di una serata di gala alla sede dell'Ambasciata d'Italia di Tokyo, circondate da una folta platea di vip e opinion makers. Arriva anche in Giappone il servizio delle vetture 'fatte su richiesta', presentate durante l'evento 'The Art of Ferrari Tailor Made', dopo l'introduzione a Maranello e più di recente a Shanghai, in Cina. "È un progetto che abbiamo introdotto diversi anni fa, attraverso il quale diamo la possibilità ai nostri clienti di personalizzare la loro vettura nei minimi dettagli", spiega all'ANSA Enrico Galliera, Chief marketing and commercial officer di Ferrari, volato per l'occasione a Tokyo da Maranello.



"Abbiamo avuto molte richieste di capire meglio come funziona il servizio dal punto di vista pratico. Quindi abbiamo deciso di creare 9 versioni della stessa macchina GTC4 Lusso - che è uno dei migliori esempi di design, e probabilmente meno aggressiva nello stile. Ogni vettura ha elementi di unicità, nei materiali degli interni e nello stile, ed è fatta su misura. Nel corso di questi eventi i potenziali clienti possono odorare la pelle, toccare con mano la radica di noce, per capire come la macchina può diventare esclusiva, diversa da ogni altra". Prosegue senza sosta dunque - e con orgoglio - il lavoro di unione tra le istituzioni e il privato nel Paese del Sol Levante, con l'obiettivo primario di far crescere il Made in Italy. "Stiamo facendo questo sforzo di mettere a sistema i grandi brand italiani - spiega l'Ambasciatore d'Italia Giorgio Starace - Ferrari è un marchio iconico e spiana la strada a molti altri.



Nel suo insieme il Made in Italy è cresciuto del 23% nel primo semestre 2018, una performance che ci ha portato ad essere secondi dopo la Germania come paese esportatore in Giappone, superando per la prima volta la Francia". Il Giappone è da sempre tra i primi cinque mercati al mondo per il marchio del cavallino rampante: nel 2017 le vendite della Ferrari sono cresciute del 7% con 776 auto immatricolate. Il senso di ammirazione per la storia e la tradizione del gruppo non ha eguali, spiega ancora Galliera: "Abbiamo deciso di venire qui perché c'e' un forte legame con l'Italia, il design, il concetto di bellezza e la stima per il nostro brand. Qui abbiamo alcuni tra i più importanti collezionisti e siamo presenti sul mercato da 50 anni. In genere quando facciamo un evento di questo tipo mettiamo in mostra 2, 3 macchine. In questa occasione abbiamo portato 9 macchine con design completamente esclusivi e unici".