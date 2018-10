Conclusa 10ma Missione Ambiente by Bosch per scuole italiane

ROMA - Si è conclusa la decima edizione di Missione Ambiente by Bosch, il progetto di Corporate Social Responsibility del Gruppo Bosch in Italia. Quest'anno erano coinvolte le scuole primarie e secondarie nella gara creativa 'Opera d'Aria: lasciamo un segno contro l'inquinamento'. Realizzata con il contributo tecnico di ARPA Lombardia, l'eco-competizione del 2018 è ruotata intorno al tema dell'aria pulita, invitando i ragazzi a realizzare disegni in stile graffito che raffigurassero la qualità dell'aria e attribuendo ad essi un titolo.



Complessivamente, hanno partecipato alla gara creativa 194 scuole primarie e 197 scuole secondarie di primo grado. Una giuria di esperti ha decretato i 6 disegni migliori, 3 per le scuole primarie a cui sono state consegnateunalavagna interattiva multimedialeStarboardeun videoproiettore Casio,e 3 per le secondarie che hanno ricevuto una stampante 3D Dremel.



Dopo la scuola G. Mazzini di Besozzo Superiore (VA, prima classificata tra le primarie, anche la scuola A. Gramsci di Milano - prima classificata tra le secondarie di primo grado - ha festeggiato con una giornata dalle mille sorprese la vittoria nella decima edizione di Missione Ambiente by Bosch.



Anche la scuola milanese ha avuto la possibilità di dare un tocco di colore all'istituto, grazie alla realizzazione di un murale da parte degli artisti di Artkademy - Officina Creativa Italiana. Il disegno vittorioso della Gramsci, dal titolo Speranza, è stato riprodotto da Mate, uno dei writers di Artkademy, su un muro della scuola, poi ricoperto di biossido di titanio, una sostanza che contribuisce ad assorbire l'inquinamento dell'aria.



Inoltre, nel corso della giornata, patrocinata dal Municipio 6 del Comune di Milano, l'astronauta Maurizio Cheli ha raccontato ai ragazzi com'è l'aria vista dallo spazio e che la Terra da lassù è bella e fragile e dobbiamo averne cura. A fare da collante Bianca Borriello, Tedx speaker, storyteller specializzata in narrazione dei brand e delle aziende e professionista in intelligenza linguistica, che ha guidato l'evento tessendo con parole e suggestioni la trama che lega le stelle, la creatività dei ragazzi e il racconto dell'impegno decennale di Bosch per la tutela dell'ambiente e la qualità dell'aria.



Missione Ambiente by Bosch sostiene Fare x Bene Onlus, l'associazione impegnata contro ogni forma di violenza e che nelle scuole promuove iniziative concrete contro il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito del progetto Generazioni Connesse del MIUR.