Anteprima Lexus UX Hybrid Electric a 'Taste of Roma'

ROMA - Anteprima al 'Taste of Roma' per il nuovo crossover Lexus UX Hybrid Electric.



La kermesse dedicata al mondo dei grandi chef arrivata alla sua settima edizione, che si svolgerà nella capitale presso l'Auditorium Parco della Musica dal 20 al 23 settembre, sarà una delle tappe del 'The amazing tour', una serie di eventi previsti per i prossimi mesi in giro per l'Italia, dove sarà possibile vedere il nuovo crossover di Lexus in anteprima rispetto al suo lancio ufficiale previsto nel mese di aprile 2019.



Il nuovo Lexus UX Hybrid Electric si va a posizionare nel cuore del segmento dei crossover premium, con una proposta unica grazie alla tecnologia Self Charging Hybrid di quarta generazione.



Lexus avrà inoltre un'area dedicata all'interno della manifestazione, il Takumi Lab, dove inviterà il pubblico ad assaggiare alcuni piatti ispirati ai valori fondamentali del brand come l'Omotenashi, l'arte dell'ospitalità giapponese e il Takumi, l'artigianalità e la cura di ogni singolo dettaglio.