Lexus presenta LY650, raffinata limousine dei mari hi-tech

ROMA - Il gruppo Toyota non è nuovo alle divagazioni in campo nautico, ora con il marchio Lexus prova a passare dalle limousine stradali più apprezzate al mondo al corrispettivo dei mari. Il nuovo yacht LY650 propone uno stile hi-tech di grande personalità, con alcune soluzioni tecniche ed estetiche, derivate dall'esperienza accumulata dal costruttore giapponese nella produzione della lussuosa berlina LS500.Alcuni esempi al riguardo sono la tecnica utilizzata per la verniciatura dell'imbarcazione o le soluzioni adottate per la realizzazione delle finiture, riprese dalle portiere della macchina.



Appariscente imbarcazione di 65 piedi, la LY650 rappresenta la prima interpretazione "marittima" del linguaggio stilistico L-finesse che caratterizza l'attuale produzione automobilistica del brand. Lunga 19,96 metri, larga 5,72 metri, deriva per impostazione dal concept Sport Yacht che tanto successo ha riscontrato tra addetti ai lavori e potenziali clienti.



L'imbarcazione, di cui per il momento non sono ancora stati diffusi i dati prestazionali, è equipaggiata con un motore marittimo Volvo Penta IPS 1350: si tratta di un propulsore a 6 cilindri di 12,8 litri, sovralimentato, che nella configurazione standard è in grado di erogare 1000 Cv di potenza massima. Per soddisfarne il fabbisogno di carburante di tale propulsore è stato previsto un serbatoio di 3.785 litri, in grado di garantire crociere di media-lunga distanza.



La LY650 vanta una raffinatissima cabina con 3 ampi stanzoni e 6 posti letto e può stivare riserve d'acqua per 852 litri. Lo Yacht è stato costruito da Lexus in collaborazione con Marquis-Larson Boat Group, azienda statunitense di Pulaski, fra le più conosciute nel settore in Nord America. Le prime consegne sono attese entro il 2019.