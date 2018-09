Centinaio, mondo camper promuove viaggi alternativi

(ANSA) - PARMA, 8 SET - "Vogliamo che i turisti vadano ad ammirare quello che l'Italia può dare in termini di turismo alternativo e in questo il mondo del camper è in linea con i nostri obiettivi". Così il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio all'inaugurazione della nona edizione del Salone del Camper alle Fiere di Parma, che punta a bissare, fino al 16 settembre, gli oltre 130 mila visitatori del 2017. Un settore in crescita che vale 8,7 milioni di turisti (4,2 milioni sono italiani) e 2,6 miliardi di fatturato. "Viaggiare in camper - sottolinea il ministro - può diventare un grande acceleratore per l'economia del territorio": una vacanza in camper permette di visitare "aree protette e scorci poco conosciuti", instaurando "uno stretto legame con la natura, la cultura e l'enogastronomia". Tra le linee di azione "ci sarà il massimo impegno in termini di comunicazione, risorsa fondamentale per il comparto - sottolinea - e anche la ricerca di soluzioni normative che possano migliorare l'intero settore". (ANSA).