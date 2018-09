Moto: Biaggi e Capirossi insieme per Aprilia Racers Days

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Max Biaggi e Loris Capirossi si sono trovati fianco a fianco al Mugello, così come accaduto in tante stagioni di Motomondiale. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista approfittando del sedicesimo appuntamento stagionale con gli Aprilia Racers Days 2018.



Gli appassionati arrivati al Mugello hanno così avuto la sorpresa di avere compagni tra i cordoli due pluricampioni del Mondo, piloti che hanno scritto pagine leggendarie della storia Aprilia.



Biaggi e Capirossi hanno girato sia con la RSV4 RF sia con la V4 italiana equipaggiata con il kit Factory Works, preparata da Aprilia Racing e ancora più performante. Alla fine della giornata, insieme ai saluti, l'impegno a ritrovarsi presto in pista anche negli Aprilia Racers Days della prossima stagione.



Quello del Mugello è stato il sedicesimo appuntamento dei diciotto in programma per gli Aprilia Racers Days 2018, l'evento che offre agli appassionati la possibilità di provare i modelli Aprilia RSV4 RF e Aprilia Tuono V4 1100 Factory sui circuiti italiani. Imola, Vallelunga, Misano, Mugello sono alcune delle piste sulle quali centinaia di motociclisti hanno potuto provare, al meglio e in piena sicurezza, prestazioni e qualità delle due moto equipaggiate con il propulsore Aprilia V4 di 65°, sette volte campione del mondo SBK.