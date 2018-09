Da Hertz una 'cinema car' per la Mostra di Venezia

ROMA - Alla settantacinquesima Mostra del Cinema, Hertz porta ai clienti di Venezia una sorpresa: la prima Cinema Car al mondo. Le persone in transito per la città veneta potranno vivere l'esperienza del grande schermo on board presso lo spazio Hertz dell'aeroporto Marco Polo. Il personale Hertz sarà a disposizione degli interessati per illustrare la Hertz Cinema Car - disponibile in Italia fino alla fine dell'anno. Una delle monovolumi familiari più grandi della flotta trasformata in un vero e proprio cinema mobile, con uno schermo 42'' ultra piatto, illuminato da luci LED, tende di velluto rosso e un sistema surround simile a quello di una sala cinematografica. L'auto è anche dotata di finestrini oscurati per garantire un'autentica esperienza da sala cinematografica, di sedili lussuosi, comodi, in velluto rosso - perfetti per accomodarsi a guardare ore di film - e porta bicchieri per le immancabili bibite da cinema.