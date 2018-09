Due mostre a Museo Ferrari per i 120 anni nascita fondatore

ROMA - Si sono aperte al Museo Ferrari di Maranello - in occasione del 120mo anniversario della nascita del fondatore - le mostre Driven by Enzo e Passion and Legend, che rendono omaggio alla passione automobilistica del 'Drake' e ripercorrono le innumerevoli evoluzioni di stile e tecnologia nella storia dell'azienda. Grazie a due postazioni interattive, le mostre - che resteranno aperte fino al maggio 2019 - consentono inoltre di scoprire le vetture 2+2 più significative nella storia della Casa e di effettuare un tour virtuale negli odierni impianti produttivi.



In particolare Driven by Enzo espone i modelli a quattro posti guidati personalmente da Ferrari che, com'è noto, era solito provare personalmente ogni vettura prodotta a Maranello.



Di queste, però, non tutte entravano a far parte del suo quotidiano. Nei tragitti giornalieri in particolare amava guidare le Ferrari a quattro posti per la loro combinazione di confort e sportività le vetture a quattro posti.



Modelli del Cavallino Rampante con cui accompagnava spesso le personalità che gli facevano visita. Una delle preferite fra queste vetture fu la 250 GT 2+2 del 1960, una passione riconfermata per il resto della sua vita, come per la 400 GTi e la 412, fino alla Ferrari 456 GT, vettura da lui approvata personalmente nel 1988. Anche quando, nel 1969, decise di avere un autista (il celebre Dino Tagliazucchi) quest'ultimo rimase spesso il passeggero accanto a Enzo Ferrari, compagno di viaggio di un uomo che si sentì sempre un pilota. Passion and Legend è invece il racconto straordinario di Enzo Ferrari e della sua azienda, ripercorso attraverso vetture e immagini. La Ferrari è la trasposizione nel mondo reale della visione del suo fondatore e del suo amore incondizionato per l'automobile, testimoniato dall'esposizione delle più belle vetture di sette decadi. Troviamo quindi la 166 Inter del 1948, la prima Ferrari per uso prevalentemente stradale, la Ferrari 250 GT Berlinetta Pdf del 1956 e ancora la Dino 246.



L'esposizione prosegue fino alle vetture dei nostri giorni, ad esempio la F12tdf, serie speciale limitata, e la 812 Superfast, la vettura stradale di serie più prestazionale dalle Casa di Maranello.