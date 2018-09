Ssangyong: Tivoli è auto ufficiale di Miss Italia 2018

ROMA - SsangYong è auto ufficiale della settantanovesima edizione del concorso di bellezza più importante del Paese. La Tivoli infatti sarà l'auto ufficiale di Miss Italia 2018.



SsangYong supporterà l'evento integrandosi con lo show attraverso alcune attivazioni realizzate ad hoc con il contributo dell'influencer Andrea Pinna. Le 15 auto a disposizione dell'evento, brandizzate con il logo ufficiale di Miss Italia, saranno inoltre utilizzate durante tutti gli spostamenti delle giovani concorrenti durante lo show.



Centottantadue le ragazze che parteciperanno, a partire dalla sfilata di Jesolo del 3 settembre che proseguirà, con il coinvolgimento di diverse realtà locali, in una quattro giorni di selezioni. Sessanta aspiranti Miss supereranno la prima selezione per arrivare poi alle trenta finaliste che il 17 settembre si contenderanno l'ambita corona. A condurre la serata finale, in onda su La7, la coppia firmata da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.