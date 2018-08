Asta Monterey: Ferrari 250 GTO stabilisce record assoluto

ROMA - Ancora un record firmato Ferrari alle più importante delle aste che si sono svolte a Monterey, a poche miglia di distanza dal golf club di Peeble Beach dove si svolge questa sera (ora italiana) il celebre concorso di eleganza. Con un prezzo di aggiudicazione che è arrivato a 48,405 milioni di dollari (pari a 41,612 milioni di euro) la Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962, numero di telaio 3413, è diventata l'auto più preziosa mai venduta ad un'asta. Non è stato però battuto il record assoluto delle vendite fra collezionisti che appartiene ad un'altra Ferrari GTO (questa del 1963) - secondo la CNBC - sarebbe passata di mano 'privatamente' a 70 milioni di dollari, venduta nei mesi scorsi da un collezionista tedesco a David MacNeil, fondatore della WeatherTech, azienda specializzata in tappetini per auto. La Ferrari del record di RM Sotheby's, oltre a presentare un perfetto stato di conservazione, vanta anche un passato agonistico di tutto rispetto. Infatti ha partecipato come vettura ufficiale per i test alla Targa Florio del 1962 (guidata da Phil Hill) ed ha permesso al pilota Edoardo Lualdi Gabardi di vincere il campionato italiano dello stesso anno.