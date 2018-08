Al Nurburgring Hyundai svela la vision del brand 'N'

ROMA - Il circuito del Nürburgring, in Germania, è stata la vetrina utilizzata da Hyundai Motor Company per svelare la vision del brand 'N', sottolineando come l'obiettivo dell'azienda sia quello di''produrre vetture ad alte prestazioni che rispondano ai più elevati standard di eccellenza, e siano al tempo stesso divertenti e facili da guidare''.



''Hyundai i30 N, Veloster N e i30 Fastback N hanno lo stesso Dna in termini di performance e carattere - ha dichiarato Thomas Schemera, Executive Vice President, Head of High Performance Vehicle & Motorsport Division -. Si tratta di auto equipaggiate con una sofisticata tecnologia ed elementi di design. Non siamo qui semplicemente per costruire automobili, vogliamo creare emozioni e desideri''.



Dal suo debutto nel 2015, il brand 'N' ha collezionato performance di alto livello, gareggiando con successo nel Campionato Mondiale di Rally, nei Campionati VLN del Nürburgring, nel TCR International Series, nel Pirelli World Challenge e nella più dura gara di endurance, la 24 Ore del Nürburgring. Alcuni modelli, tra cui i30 N e Veloster N, offrono motori a prestazioni elevate e innovazioni tecnologiche per soddisfare gli amanti della performance. La nuova nata del brand, la i30 N Fastback, completa la prima fase di lancio dei veicoli firmati'N'. Una lettera che distingue una gamma per il suo design specifico e che rappresenta due elementi importanti: il distretto di Namyang in Corea del Sud, dove si trova il Centro di ricerca e sviluppo globale del Gruppo Hyundai, e l'autodromo del Nürburgring in Germania, che ospita il Technical Center di Hyundai.



Nella prima metà del 2018, sono state immatricolate in Europa quasi 3.000 unità di i30 N. In Germania, le prime 100 unità della i30 N First Edition sono state vendute online nell'arco di sole 48 ore, e il trend positivo sta proseguendo.