Uber:verso ipo, veterano Wall Street Chief financial officer

(ANSA) - NEW YORK, 22 AGO - Il veterano di Wall Street Nelson Chai e' il nuovo chief financial officer di Uber. Una nomina che potrebbe indicare come l'app per auto con conducente si stia preparando per la quotazione in Borsa. Per l'amministratore delegato di Uber Dara Khosrowshahi si tratta di una mossa importante dopo un anno trascorso a cercare di risanare l'immagine di Uber piegata dagli scandali e a cercare di cambiare la cultura della societa'. Chia ha lavorato al New York Stock Exchange e a Merrill Lynch, dove era a stretto contatto con l'ex amministratore delegato John Thain. Proprio Thain e' nel consiglio di amministrazione di Uber e avrebbe introdotto Chai a Khosrowshahi.