Speciale Pebble Beach: gli appuntamenti fino a domenica 26

ROMA - La settimana di Pebble Beach (o di Monterey, come la definiscono alcuni degli organizzatori degli eventi) è appena iniziata e l'agenda degli appuntamenti si infittisce di momenti irrinunciabili e di tante occasioni di approfondimento, come il Pebble Beach Classic Car Forum in cui esperti e Vip affronteranno i temi del collezionismo e ricorderanno le grandi Marche. Di particolare interesse la sessione di domani dedicata al celebre costruttore Preston Tucker e alle sue visionarie auto aerodinamiche e quella che venerdì sarà invece riservata alla 'alleanza' nelle competizioni fra Osca e i fratelli Maserati. da non perdere anche l'appuntamento di domenica con la diretta via web del Pebble Beach Concours d'Elegance fra le 14 e le 17 (quindi le 23 di domenica e le 2 del mattino di lunedì in Italia). Per 'sinconizzarsi' con gli orari di Pebble Beach/Monterey occorre infatti ricordare che sulla Costa Pacifica le lancette dell'orologio sono 9 ore indietro rispetto all'Italia.



Mercoledì 22 agosto Asta Gooding & Company (mostra lotti) 10-18 Pebble Beach Motoring Classic (arrivo) 15 Carmel Mission Classic 10-16 Automobilia Monterey 19-18 Prancing Ponies Car Show 11-17 The Little Car Show 12-17 McCall's Motorworks Revival 17-22 Giovedì 23 agosto Pebble Beach Tour d'Elegance presented by Rolex, dalle 9 Asta Gooding & Company(mostra lotti), 9-18 Pebble Beach RetroAuto, 9.30-17.30 Asta Mecum, dalle 8 Rolex Monterey Motorsports Reunion, 8-17 Asta The Pacific Grove Auction Worldwide Auctioneers, 17-22 Asta Russo and Steele, 17-22 Pebble Beach Classic Car Forum, dalle 13 Venerdì 24 agosto Asta Gooding & Company(mostra lotti), 9-21 Pebble Beach RetroAuto, 9.30-17.30 Asta Mecum Auctions, 8 Rolex Monterey Motorsports Reunion, 8-18 Legends of the Autobahn, 9-15 The Quail, A Motorsports Gathering, 10-16 Asta Gooding & Company, 17-21 Pebble Beach Concours Press Conference, 17 Debut of Remastered Tucker Movie, dalle 18.30 Asta Bonhams Quail Lodge, 10-16 Asta Russo and Steele, 17-22 Asta RM Sotheby's, 18.30 Pebble Beach Classic Car Forum, 11 Sabato 25 agosto Asta Gooding & Company(mostra lotti), 9-17 Pebble Beach RetroAuto, 9.30-17.30 Infiniti Japanese Automotive Invitational, 9-16 Asta Gooding & Company, 11-17 Concours d'Lemons, 8-13.30 Asta Mecum, dalle 8 Rolex Monterey Motorsports Reunion, 8.30 -16 Concorso Italiano, 9.30-17 Exotics on Cannery Row, 15-20 Barnyard Ferrari Event1, 6-19 Byton Social, 17-19 Asta Russo and Steele, 17-22 Asta RM Sotheby's, 18.30 Pebble Beach Classic Car Forum, dalle 9 Domenica 26 agosto Pebble Beach Concours d'Elegance (schieramento), 6 Infiniti Japanese Automotive Invitational, 8-18 Pebble Beach Concours d'Elegance, 10.30 - 17 Automotive Fine Arts Society Exhibition, 10.30 - 16.30 Rolex Monterey Motorsports Reunion, 9 - 16.30 Web Live Coverage Pebble Beach Concours d'Elegance 14-17