Europ Assistance, oltre all'auto pensa all'automobilista

ROMA - Unica azienda, oltre all'ACI, autorizzata ad effettuare con i propri carri soccorso interventi sulla rete autostradale, Europ Assistance sta a fianco degli automobilisti anche nella fase di rientro dalle vacanze. Disporre di un 'amico' pronto a ricevere - anche via smartphone - una richiesta di intervento è sicuramente rassicurante, soprattutto perché la grande esperienza del call center Europ Assistance e degli addetti a fornire assistenza stradale è un elemento 'forte' nel poter risolvere i problemi che si possono verificare anche sull'itinerario verso casa. In base alle statistiche sulle chiamate di soccorso del 2017, Europ Assistance ricorda che - nell'ordine - i guasti e le difficoltà più frequenti riguardano l'avviamento (compresa la perdita delle chiavi), l'avaria del motore, la défaillance della batteria, la perdita di pressione di un pneumatico per urto o foratura, il guasto della frizione o la rottura del cambio. Per il 2018, e quindi anche per questa conclusione delle vacanze, Europ Assistance ha aggiunto una importante novità la possibilità alla una polizza Viaggi Nostop.



Chiunque la sottoscriva ottiene anche un utilissimo servizio di 'assistenza' per la propria persona e per tutta la famiglia. Si tratta dell'abbonamento gratuito per due mesi a MyClinic, la piattaforma digitale di Europ Assistance dedicata alla cura della salute. In qualsiasi momento e semplicemente tramite smartphone, la App MyClinic dà la possibilità di controllare la propria salute e grazie a un algoritmo certificato, sviluppato su oltre 1000 diagnostiche di pronto soccorso e medicina generale, permette di fare l'autovalutazione dei sintomi e ricevere consigli su come comportarsi nell'immediato. MyClinic consente inoltre di portare con sé sul cellulare la propria cartella medica (che in viaggio è sempre consigliabile), di prenotare visite specialistiche esami e trattamenti per tutta la famiglia presso uno dei 375 centri diagnostici, 1.200 centri fisioterapici, 7.400 studi dentistici con prezzi inferiori del 30% rispetto alle tariffe di mercato.