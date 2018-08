Ferragosto 'green' a Forte dei Marmi con Tesla Tour

ROMA - La Filiale italiana dell'americana Tesla ha scelto Forte dei Marmi come appuntamento di Ferragosto con i test drive delle sue macchine ad alimentazione elettrica Model S e Model X.



L'evento è organizzato nell'ambito del programma Tesla on Tour 2018. La berlina e il Suv a zero emissioni dell'azienda americana si potranno comunque provare nella località turistica toscana sino al 19 agosto, dove l'iniziativa è partita lo scorso 29 luglio. La manifestazione avrà, poi, un breve seguito montano, ad Appiano, in provincia di Bolzano, per un evento organizzato il 21 agosto sulla Strada del vino. In entrambe le occasioni una squadra specializzata di tecnici del brand di Palo Alto sarà a disposizione degli interessati per rispondere a domande e curiosità sulle macchine, sulle diverse modalità di acquisto possibili nel nostro Paese e sulle opzioni legate alle modalità di ricarica delle batterie di bordo.