Hyundai, campagna a sostegno delle automobiliste saudite

ROMA - Hyundai Motor Company lancia una campagna e un programma di Customer Experience indirizzato alle donne dell'Arabia Saudita, a seguito della caduta dello storico divieto che impediva loro di guidare.



La campagna #WhatsNext celebra le conquiste ottenute fino ad oggi dalle donne saudite e sostiene le loro imprese future. Nel video, Hyundai esprime il suo messaggio di supporto raccontando la storia di una donna che insegue il sogno di diventare fashion designer, regista, maestra e atleta di successo.



Hyundai ha diffuso sui suoi canali online il video teaser della campagna #WhatsNext, ottenendo un milione e mezzo di visualizzazioni solo su Facebook. Inoltre, l'azienda sta realizzando la promozione della campagna anche nel Riyadh Park Mall Cinema, ottenendo ampia risonanza a livello locale grazie all'ultimo film di successo della Marvel 'Ant-man and the Wasp', dove sono presenti i nuovi modelli di Kona, Santa Fe e Veloster.



La campagna include anche una collaborazione con tre influencer saudite: l'imprenditrice Bayan Linjawi, la presentatrice radio Shadia Abdulaziz e la stilista Reem Faisal.



Tutte e tre sono state invitate a partecipare ad un seminario presso la sede di Hyundai a Seoul lo scorso mese, che includeva una visita allo Hyundai Motorstudio di Goyang e il tutorial di guida per principianti 'Let's Drive'. Le ambassadors condivideranno le loro esperienze Hyundai con le donne saudite e parteciperanno a numerosi altri eventi del brand, compresi nuovi lanci e programmi di scuola guida.



Inoltre, Hyundai ha pensato a diversi programmi di Customer Experience dedicati alle conducenti saudite, come per esempio il 'City Store' a Riyadh, uno showroom digitale ottimizzato per le clienti donne dove possono sperimentare i prodotti e il brand Hyundai attraverso diversi dispositivi digitali. Hyundai ha previsto di espandere questi showroom in altre città, tra cui Dammam e Jeddah.



La casa automobilistica sta anche aumentando il numero di veicoli disponibili per i test-drive, sviluppando una app ad hoc e istituendo sessioni di tutorial di guida per le donne.



Inoltre, sono attivi sei lounge ad uso esclusivo delle donne, con uno staff a supporto, per facilitare l'accesso ai servizi Hyundai.