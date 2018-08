Hertz, accordo per assistenza veicoli autonomi a Las Vegas

ROMA - Hertz Global Holdings e la sua società sussidiaria di gestione delle flotte, Donlen, hanno annunciato una nuova collaborazione strategica con Aptiv, azienda globale di tecnologia per favorire l'evoluzione della mobilità del futuro.



Hertz offrirà la sua assistenza nelle operazioni e nella gestione dei veicoli autonomi (VA) di Aptiv con inizio delle attività nel mercato nordamericano di Las Vegas. La tecnologia Aptiv permette dei veicoli autonomi sicuri ed affidabili nelle città di tutto il mondo.



Le due aziende adotteranno un approccio a fasi per sviluppare le procedure operative standard per la mobilità con flotte autonome. Il programma iniziale - il cui lancio è previsto in autunno - potenzierà e guiderà ulteriormente l'implementazione di programmi simili nei mercati futuri.