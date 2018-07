Al master auto Politecnico progetti studenti per gruppo Vw

ROMA - Una mobilità sostenibile, elettrica ed autonoma. È questo lo scenario del futuro, secondo gli studenti del Master in Transportation & Automobile Design (TAD), promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design, che si sono occupati quest'anno di dar vita a nuove idee progettuali per vetture con marchio Audi. Giunto alla decima edizione, il master è un percorso di 15 mesi che forma progettisti in grado di sviluppare la propria creatività attraverso l'intero processo tipico dei centri stile: dalla definizione delle forme esterne allo sviluppo degli interni; studio e scelta di materiali e colori; modellazione fisica con il clay e digitale.



Il master si avvale della collaborazione del Volkswagen group Design che ogni anno, grazie ai suoi designer, propone un nuovo soggetto progettuale per gli studenti. I professionisti del gruppo VW lavorano a stretto contatto con loro, forniscono contributi didattici specialistici e revisionano periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti, selezionando i migliori allievi per uno stage presso i propri centri stile.



Gli allievi hanno potuto beneficiare in questo ultimo biennio di docenze importanti, come quella dell'ingegner Dialma Zinelli, responsabile dell'aerodinamica di Dallara Automobili.