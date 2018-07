Estate: Gabrielli, alla guida niente smartphone

"È il momento di un accorato appello a chi utilizza la strada: non usate gli smartphone, mettetevi alla guida solo quando le condizioni lo consentono e non utilizzate la corsia centrale quando non è utile". Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, agli automobilisti che si apprestano a partire per le vacanze, in una conferenza stampa al Viminale per la presentazione del piano per l'esodo estivo 2018 di Viabilità Italia.

"Sono un guidatore e ci sono due cose che mi fanno paura, l'utilizzo sistematico dello smartphone e l'utilizzo sistematico della corsia centrale, rendendo complicato il passaggio e creando una condizione di rallentamento", ha detto Gabrielli che ha quindi augurato "una partenza positiva e un ritorno riposati e senza stress".