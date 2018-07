Detroit copia Salone di Torino e da 2020 si sposta a giugno

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Bozzetti che mostrano una esposizione motoristica completamente reinventata, con pedane per esporre le auto in mezzo al verde, con luoghi di svago, con un viale (si chiama 'Campo Marzio') dedicato allo street food, con un auditorium all'aperto per spettacoli ed eventi e soprattutto con modalità di comunicazione del prodotto 'automobile' al passo con i tempi, meno ingessate e più 'giovani'. Sembrerebbe la descrizione del Salone di Torino al Valentino, che questa strada l'ha imboccata con successo. Ma è invece l'anticipazione del North American International Auto Show (noto anche come NAIAS) che viene organizzato annualmente nella capitale Usa dei motori, Detroit, e che dal 2020 cambierà formula e data. Si passerà, confermano gli organizzatori, dal tradizionale gennaio al mese di giugno, esattamente la settimana dall'8 a 14. Si elimineranno per sempre i problemi climatici - in inverno nel Michigan si scende anche a -25 gradi centigradi - e quelli, atavici, di voli cancellati a causa delle nevicate nella parte settentrionale degli Stati Uniti. Il NAIAS 2020 uscirà dal pur moderno centro espositivo del Cobo Center, dove peraltro resteranno gli stand tradizionali, per confrontarsi con un rapporto diretto tra utenti e automobili, per consentire prove su strada e altre esperienze di prodotto e per 'sdrammatizzare' quella che il celebre designer Walter de Silva, parlando dei Saloni dell'auto tradizionali, definiva una 'passeggiata fra automobili sistemate ordinatamente in un parcheggio'. Senza voler scimmiottare il Festival of Speed di Goodwood, per loro stessa ammissione, gli organizzatori dei NAIAS si sono ricordati che per alcune edizioni il Gran Premio di Formula 1 di Detroit passava nel tracciato cittadino vicino al Cobo Center.



Promettendo dunque per l'edizione 2020 anche 'esperienze dinamiche ad alta velocità', con competizioni e dimostrazioni delle nuove tecnologie, auto-robot comprese. (ANSA)