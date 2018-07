Coppa d'Oro Dolomiti, trionfano Belometti e Vavassori

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Andrea Belometti e Doriano Vavassori su Lancia Lambda Casaro del 1929 trionfano a Cortina per il secondo anno di fila vincendo la Coppa d'Oro delle Dolomiti 2018. Belometti e Vavassori si aggiudicano quindi il Trofeo Ubi, seguiti - al secondo posto - da Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio, su Fiat 508 C del 1938. Sul terzo gradino del podio si sono piazzati Andrea Vesco e Andrea Guerini su Fiat 508 S Balilla Sport del 1934. In gara, tra le vetture che vale la pena citare, la Lotus Eleven Le Mans del 1956 guidata dal presidente di A.C. Palermo Angelo Pizzuto in coppia con Annalisa Himara Bottini e l'Alfa Romeo 1900 Tour del 1952 guidata da Will e Keith Roberts che partecipò alla Coppa d'Oro 'storica' del 1953. Nella giornata di ieri si è svolta la premiazione alla Conchiglia di Piazza Dibona. Ad essere premiati Giordano Mozzi e Stefania Biacca su Triumph Tr 2 1955 per aver vinto la classifica di media. Salim Al Rifai e Giuliana Vecchi dagli Emirati Arabi Uniti su Porsche 356/1500 Speedster del 1955 si sono aggiudicati il trofeo quale migliore equipaggio straniero.



Loro Pianasi è aggiudicata il premio come miglior scuderia.



Andrea Belometti e Doriano Vavassori si sono aggiudicati oltre alla vittoria in classifica generale anche i premi quali migliori vetture Ante 1957 con la Lancia Lambda Casaro del 1929, nella categoria Top Driver e nella classifica del primo raggruppamento. Mozzi e Biacca hanno vinto la classifica del secondo raggruppamento, Zanasi e Bertini su Volvo P1800 Jensen si sono affermati nel terzo raggruppamento. Il quarto raggruppamento è stato vinto da Leonardo Fabbri e Vincenzo Bertieri su Volvo PV 544 del 1965 e infine Massara e Schira hanno vinto il trofeo del quinto raggruppamento su Alfa Romeo 1750 Spider V del 1969.



Questa edizione è la prima prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2018, organizzata da ACI Belluno in collaborazione con Automobile Club d'Italia e patrocinato da ACI Storico. Coppa d'Oro delle Dolomiti si avvale anche del patrocinio di Senato della Repubblica, Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Belluno e Cortina Dolomiti.(ANSA).