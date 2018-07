WRC2, Citroen C3 R5 pronta per sfida rally di Finlandia

ROMA - Dopo le curve sinuose della Sardegna, la Citroën C3 R5 affronterà la sfida dell'alta velocità del Rally di Finlandia, con l'obiettivo di conquistare il terzo podio in WRC2. Citroën Racing punterà di nuovo su Stéphane Lefebvre e Gabin Moreau, suo equipaggio ufficiale, affiancati per la seconda volta consecutiva da Simone Tempestini - Sergiu Itu, vincitori del Citroën Ultimate Challenge 2017. La gara in Finlandia sta al Campionato del mondo Rally come l'Alpe d'Huez sta al Tour de France per il ciclismo: un vero must che tutti i piloti sognano di aggiungere al palmarès.



Tempio della velocità, con speciali percorse a più di 130 orari di media nelle foreste attorno a Jÿvaskylä, è anche il regno dei funamboli, per gli innumerevoli salti, da affrontare spesso lateralmente. Gli equipaggi devono valutare con precisione le note prese durante le ricognizioni effettuate a velocità ridotta, per capire in quali punti faranno semplicemente un salto e in quali invece spiccheranno il volo, per preparare correttamente la curva successiva. Con quattro vittorie all'attivo (2008, 2011, 2012 e 2016) in questo appuntamento imperdibile del calendario WRC, Citroën Racing vuole imporsi anche nel WRC2 per evidenziare la versatilità e la competitività della C3 R5. Potrà contare su Stéphane Lefebvre, che dovrà confrontarsi con i forti piloti locali, alla sua terza partecipazione a in questo rally. Nel 2015, sua ultima partecipazione alla gara, era in lizza per il terzo posto nel WRC2. Autore di sette migliori tempi, con Gabin Moreau, suo copilota dal debutto in Corsica con la C3 R5, il pilota ventiseienne del nord della Francia ha già dimostrato di avere un forte feeling con questa vettura. A difendere i colori del Marchio ci sarà anche Simone Tempestini, vincitore di Citroën Ultimate Challenge 2017, alla sua seconda corsa in C3 R5, dopo un battesimo di fuoco in Sardegna. ''Con cinque migliori tempi già conquistati nel WRC2, una classe molto competitiva, in Portogallo e Sardegna, - ha sottolineato il direttore di Citroen Racing, Pierre Budar - la C3 R5 cercherà di dimostrare in Finlandia tutto il suo potenziale su un terreno completamente diverso. Stéphane prenderà parte a due dei tre giorni di test prima della gara e avrà quindi l'opportunità di abituarsi alla velocità e ai tantissimi salti, mai facili da affrontare''.