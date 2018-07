Citroen, test in Estonia per Breen in attesa della Finlandia

ROMA - Per affrontare le speciali ultra veloci della Finlandia, ottava tappa del calendario WRC, bisogna essere molto sicuri di sé. L'iniezione di fiducia per Craig Breen è arrivata nel rally di Estonia, disputato proprio come preparazione della Finlandia.



La competizione, che ha visto impegnati altri due dei tre team regolarmente impegnati nel Campionato Mondiale, ha consentito all'irlandese di conquistare il terzo posto e avere la grande soddisfazione di essere il secondo miglior performer dietro al pilota di casa Ott Tänak, con tre migliori tempi. Segno che le modifiche effettuate in gara sulla C3 WRC, per renderla sempre più precisa ed equilibrata, sono state efficaci. Craig si è piazzato al secondo posto nella crono d'apertura, prima di conquistare il suo primo scratch in PS 5.



Di nuovo il più veloce in PS 8, ha chiuso la prima tappa con un ottimo secondo posto. Sfortunatamente, un ritardo al controllo orario di domenica gli è costato una penalità e una posizione ma ciò non gli ha impedito di essere ancora il più veloce al primo passaggio in Prangli (17,05 km), la PS più lunga del rally.



Oltre a raccogliere dati preziosi, la prova generale del Rally di Finlandia ha permesso a Citroën Total Abu Dhabi WRT di valutare diverse soluzioni di set-up, per prepararsi al meglio alla prossima sfida del WRC. Nel 2016 in Finlandia Kris Meeke è salito sul gradino più alto del podio al volante di una Citroen DS3, con la stessa vettura Sèbastien Loeb vinse nel 2011 e nel 2012, dopo averlo fatto già nel 2008, ma al volante - in quel caso - della Citroen C4 WRC. Una curiosità storica: il primo ed altro successo di Citroen al rally di Finlandia, oltre quelli appena elencati, risale al 1962 quando Pauli Toivonen trionfò al volante di una Citroen DS 19. ''La Finlandia è un rally atipico, che richiede un set-up diverso da quello a cui siamo abituati su terra - ha precisato Pierre Budar, direttore di Citroen Racing -. Lo scopo della nostra partecipazione su un fondo simile era anche quello di approfittare della grande varietà di strade a nostra disposizione in Estonia per regolare i set-up in vista delle prove specifiche in programma la prossima settimana. Craig si è tenuto sempre a circa un decimo di secondo al chilometro da Tänak, che conosceva il percorso molto meglio e che sarà senza dubbio un avversario impegnativo in Finlandia: possiamo dire che la missione è compiuta''. Il rally di Finlandia (conosciuto in passato anche come Rally dei Mille Laghi) è il più grande evento sportivo annuale che si svolge nei paesi nordici e che ogni anno richiama una media di circa 500mila spettatori pronti a godersi un vero e proprio show all'insegna dello sport e del divertimento.