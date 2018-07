Bloccati con dieci centraline manomesse per rubare auto

TERAMO - Dieci centraline elettroniche per manomettere autovetture sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Teramo nascoste nel vano motore di una macchina fermata per un controllo al casello autostradale Val Vibrata di Colonnella (Teramo) dell'A/14. Le due persone a bordo, un 43enne ed un 27enne della provincia di Foggia già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati e trasferiti in caserma per gli accertamenti di rito, per poi essere denunciati per ricettazione.

Secondo i finanzieri le centraline sono compatibili con i modelli di autovetture tipo Volkswagen, Audi, Citroen e Peugeot: erano nascoste nel cofano motore in un vano posto sotto il parabrezza e sono state sequestrate. Di solito questi dispositivi, appositamente riprogrammati, vengono installati al posto di quelli originali, così da eludere tutti i sistemi di sicurezza dei veicoli prescelti, avviare agevolmente il motore e facilitare di conseguenza i furti. Numerose indagini hanno fatto emergere il fenomeno del cosiddetto "pendolarismo criminale", con bande specializzate, solitamente provenienti dalla Puglia, in furti di automobili, che vengono successivamente smontate e ricettate.