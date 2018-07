Toyota, 70 Auris full hybrid nella flotta Unilever

ROMA - Settanta Toyota Auris Full Hybrid Electric saranno integrate nella flotta a disposizione della Forza Vendite dell'azienda Unilever.



"Unilever Italia è un partner molto importante - dichiara Mauro Caruccio, amministratore delegato Toyota Motor Italia - e la fiducia accordataci scegliendo la nostra tecnologia Full Hybrid Electric conferma l'impegno verso la sostenibilità ambientale, nella piena condivisione della visione della mobilità che entrambe le aziende perseguono. In questa direzione, l'industria automobilistica deve affrontare sfide impegnative e la leadership del gruppo Toyota verso la progressiva elettrificazione è il risultato di un percorso iniziato oltre vent'anni fa. Riteniamo infatti che l'elettrificazione delle vetture e la diffusione di carburanti alternativi, come ad esempio l'idrogeno siano indispensabili per risolvere le odierne problematiche legate alla mobilità". A fargli eco Fulvio Guarnieri, presidente di Unilever Italia: "Unilever Italia dà avvio a questa importante transizione insieme a Toyota, all'interno del programma globale EV100. L'iniziativa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Unilever Sustainable Living Plan, in particolare all'impegno che abbiamo assunto per dimezzare il nostro impatto ambientale entro il 2030. Allo stesso tempo, ci aiuterà a ridurre i costi e a rendere più sostenibili e durevoli le nostre attività, apportando un contributo concreto dal punto di vista ambientale sul territorio nel nostro paese. La sostenibilità è parte integrante del nostro business e questo piano rafforza ulteriormente la nostra strategia di crescita sostenibile in Italia".