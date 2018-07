Torino individua area sperimentazione guida autonoma

Un'area che va da Mirafiori Sud a corso Regina Margherita, passando per San Salvario, Santa Rita, il centro città, San Donato. È quella individuata dalla Città di Torino come possibile circuito per i test dell'auto a guida autonoma per la quale l'amministrazione comunale ha siglato nei mesi scorsi un protocollo d'intesa con 16 partner nell'ambito del progetto ministeriale Smart Road.

Obiettivo iniziare i test a settembre. "Abbiamo definito un circuito di massima - spiega l'assessora all'Innovazione Paola Pisano all'incontro dedicato al progetto Torino City Lab - con l'obiettivo di avere una città laboratorio in cui far testare ai cittadini le innovazioni. L'area è stata validata dagli uffici comunali e dalla polizia municipale, ma può ancora subire qualche modifica perché ora sarà allegata a una delibera di accordo con il ministero delle Infrastrutture".

Nelle prossime settimane verranno realizzate schede tecniche relative a ogni via di quest'area per definirne le caratteristiche. "Il percorso - evidenzia l'assessora - dovrà essere validato anche dalle case costruttrici che verificheranno se rispondono alle caratteristiche necessarie per i test. L'area individuata comprende ogni tipo di possibile situazione e, soprattutto, risponde alla richiesta della Città di collegare la zona ospedali alle stazioni".